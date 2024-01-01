ضبط متهمين بالتعدي على صاحب محل أثاث منزلي بعد منعهم من معاكسة فتيات بالدقهلية

تمكنت قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن الدقهلية من ضبط المتهمين بالتعدي على صاحب محل أثاث منزلي حال منعهم من معاكسة فتيات بالدقهلية.

رصدت أجهزة وزارة الداخلية تداول مقطع فيديو ومنشور على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تضمن إستغاثة بعض الفتيات بأحد أصحاب محال الآثاث لقيام بعض الشباب بمعاكستهن أثناء سيرهن أمام المحل خاصته، وحال قيامه بمنعهم تعدوا عليه بالضرب مُحدثين إصابته بالوجه.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 27 ديسمبر 2023 تبلغ لمركز شرطة السنبلاوين بمديرية أمن الدقهلية من (مالك محل آثاث مكتبى - مقيم ببندر السنبلاوين) يتضرر خلاله من 3 أشخاص - مقيمين بدائرة المركز- لتعديهم عليه بالضرب بالأيدى وقطعة حجرية كانت بحوزة أحدهم، وإحداث إصابته بسحجات وكدمات بالوجه، لمنعهم من معاكسة بعض الفتيات.

تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة لذات السبب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيق.