زعيم المعارضة الإسرائيلية يدعم المحكمة العليا في حكمها بشأن الإصلاح القضائي

أعرب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد عن دعمه للمحكمة العليا بعدما أبطلت عنصرا مهما من قانون الإصلاح القضائي المثير للجدل الذي طرحته الحكومة.

وكتب لابيد، على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، إن "قرار المحكمة العليا ينهي عاما صعبا من الصراع تسبب في تمزيقنا من الداخل وأدى إلى أسوأ كارثة في تاريخنا".

وقال لابيد: "نمنح المحكمة العليا دعمنا الكامل" بعدما أنجزت مهمتها لحماية مواطني إسرائيل.

وأضاف لابيد، الذي يقود حزب المستقبل الوسطي، أنه إذا بدأت الحكومة الإسرائيلية مجددا الصراع بشأن المحكمة العليا، سيوضح هذا أنهم "لم يتعلموا أي شيء من 7 أكتوبر ومن الـ87 يوما من القتال من أجل وطننا".

واعتبر العديد من منتقدي الحكومة أن أشهر الصراعات القوية والمظاهرات في مختلف أنحاء إسرائيل ضد الإصلاح القضائي كانت أحد أسباب المفاجأة التي تعرضت لها دولة الاحتلال من الهجوم الذي شنته حركة حماس يوم 7 أكتوبر الماضي.

وأبطلت المحكمة العليا الإسرائيلية في وقت سابق عنصرا رئيسيا في قانون إصلاحات النظام القضائي الذي طرحته الحكومة الإسرائيلية، وذلك بموجب حكم قضائي نشر اليوم الإثنين، لتعلن عدم صلاحية التعديلات التي تم إقرارها في يوليو الماضي.

ويقول حكم المحكمة العليا، إن تعديل الدستور حرم المحكمة من فرصة اتخاذ إجراءات ضد القرارات "غير المناسبة"، التي تتخذها الحكومة أو رئيس الوزراء أو وزراء الحكومة.

وقال منتقدو تعديل الحكومة للقانون القضائي إنه يمكن أن يشجع على الفساد والتعيين التعسفي للمناصب المهمة.

وينص الحكم على أن التعديل كان من شأنه أن "يلحق ضررا جسيما وغير مسبوق بالخصائص الأساسية لدولة إسرائيل كدولة ديمقراطية".