ارتفاع سعر الغاز في أوروبا إلى 50 يورو لأول مرة منذ عام

ارتفعت أسعار الطبيعي في أوروبا خلال تعاملات اليوم إلى 50 يورو لكل ميجاوات/ساعة لأول مرة منذ أكثر من عام، مع استعداد روسيا لوقف ضخ الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر شبكة خطوط أنابيب أوكرانيا اعتبارا من صباح الغد، نظرا لعدم تجديد اتفاق عبور الغاز الروسي للأراضي الأوكرانية الذي ينتهي اليوم.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان شركة تشغيل خطوط أنابيب الغاز في اوكرانيا قولها إن الطلبيات الأولية لنقل الغاز عبر محطة الضخ سودجا على الحدود الروسية الأوكرانية اعتبارا من أول يناير كانت صفرا.

وتمثل هذه البيانات التي مازالت قابلة للتحديث طلبات العملاء من الغاز، وليس الإمدادات المادية للوقود. في الوقت نفسه فإنها تعتبر أول إشارة ملموسة إلى أن التدفقات الروسية إلى الاتحاد الأوروبي عبر أوكرانيا - طريق العبور الرئيسي للغاز لعقود من الزمان - ستتوقف في الساعة 6 صباحًا بتوقيت وسط أوروبا في يوم رأس السنة الجديدة. وتنتهي اتفاقية العبور البالغة مدتها خمس سنوات بين موسكو وكييف بمجرد انتهاء الوقت المحدد في عام 2024، دون وجود بديل على الرغم من أشهر من المشاحنات السياسية.

ورفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي أي اتفاق يضمن استمرار تدفق الغاز الروسي إلى أسواق أوروبا لحرمان روسيا من عائدات هذه الصادرات. وأدت الشكوك بشأن استمرار تدفق هذه الإمدادات التي تمثل حوالي 5% من إجمالي الطلب الأوروبي على الغاز إلى ارتفاع أسعار العقود القياسية بنسبة 51% خلال العام الحالي.

ويأتي الوقف المتوقع للإمدادات التي تستفيد منها سلوفاكيا وعدد من دول وسط أوروبا في الوقت الذي تستعد فيه المنطقة لموجة طقس شديد البرودة خلال يناير/كانون الثاني. كما تتراجع مخزونات الغاز الطبيعي في المنطقة بأسرع من المعتاد وهو ما يجعل من الصعب الوصول إلى مستويات التخزين المستهدفة قبل حلول موسم ذروة الطلب على الغاز لأغراض التدفئة خلال فصل الشتاء.

في المقابل أكدت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي مستعد لانتهاء عبور الغاز الروسي عبر أوكرانيا، وذلك ردا على الانتقادات المستمرة من رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو.

وقالت متحدثة باسم المفوضية مساء الاثنين إن البنية التحتية للغاز في أوروبا مرنة بما يكفي لتزويد وسط وشرق أوروبا بالغاز من مصادر غير روسية عبر مسارات بديلة.

وأضافت: "إن تأثير وقف العبور عبر أوكرانيا على أمن الإمدادات في الاتحاد الأوروبي محدود."

وستوقف أوكرانيا، التي تقاوم غزوا روسيا واسع النطاق منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، عبور الغاز الروسي عبر أراضيها مع بداية العام الجديد.

ويشار إلى أن عقد العبور الحالي بصدد الانتهاء، وكانت كييف قد أعلنت منذ فترة طويلة أنها لن تمدده.

وبحلول الساعة الخامسة وسبع دقائق من مساء اليوم يتوقيت أمستردام ارتفع سعر العقود الآجلة في هولندا بنسبة 5ر4% إلى 04ر50 يورو لكل ميجاوات/ساعة تسليم فبراير المقبل.