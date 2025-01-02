عثر المحقّقون في مدينة نيو أورلينز الأمريكية، اليوم الأربعاء، على قنبلتين يدويتين في أعقاب الهجوم الدامي بشاحنة على حشد من المحتفلين برأس السنة في الحي الفرنسي في المدينة.

وقالت أليثيا دانكن العميلة الخاصة في مكتب التحقيقات الفدرالي إ«ف بي آي» في مؤتمر صحفي: «حتى الآن، تمّ العثور على قنبلتين يدويتين وتمّ تفكيكهما»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وقُتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب 35 آخرون الأربعاء عندما دهست شاحنة صغيرة مجموعة من الأشخاص المتجمّعين في الحي السياحي، وفتح مكتب التحقيقات الفيدرالي تحقيقًا في «عمل إرهابي».

وأفاد مكتب التحقيقات، أيضا بأنّه تم العثور على راية تنظيم داعش في مركبة منفّذ عملية الدهس، مؤكدا أنه مواطن أمريكي يدعى شمس الدين جبار.

وكانت شبكة «إن.بي.سي نيوز» الأمريكية قد قالت نقلا عن ثلاثة مسئولين أمنيين كبار، إن السلطات الأمنية تعمل على التحقق من خلفيته وتاريخ سفره المحتمل، إضافة إلى أي علاقة محتملة مع التنظيمات الإرهابية.

وأكدت أن شمس الدين جبار متهم بتعمد دهس المحتفلين بالعام الجديد بشاحنة صغيرة شارع بوربون.

وتحدثت شبكة «فوكس نيوز»، عن أن الشاحنة المستخدمة في الهجوم كانت تحمل لوحة ترخيص من تكساس، وتم تعقبها وهي تعبر الحدود الجنوبية إلى الولايات المتحدة في مدينة إيجل باس، تكساس، في نوفمبر الماضي.