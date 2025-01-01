 سلوفاكيا تستعد لتوقف إمدادات الغاز من روسيا عبر أوكرانيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سلوفاكيا تستعد لتوقف إمدادات الغاز من روسيا عبر أوكرانيا

د ب أ
نشر في: الأربعاء 1 يناير 2025 - 2:59 ص | آخر تحديث: الأربعاء 1 يناير 2025 - 2:59 ص

قالت الحكومة السلوفاكية اليوم الثلاثاء إنه لا يوجد خطر من نقص الغاز في البلاد في الوقت الذي تستعد فيه سلوفاكيا لإيقاف إمدادات الغاز الروسية عبر أوكرانيا.
وأفادت وزارة الاقتصاد بأن منشآت تخزين الغاز ممتلئة بنسبة 100%، مع وجود احتياطيات كافية للعام الجديد.
وقالت وزيرة الاقتصاد دنيسا ساكوفا:"أود أن أطمئن الجميع، سواء الأفراد أو الشركات في سلوفاكيا، أننا مستعدون لهذا السيناريو وأنه لا يوجد حاليا أي خطر من نقص الغاز".
ومن المقرر أن توقف أوكرانيا، التي تتصدى للحرب العدوانية التي شنتها روسيا منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، عبور الغاز الروسي مع بداية العام بعد انتهاء العقد القائم.
ويشكل إيقاف نقل الغاز مشكلة بالنسبة لسلوفاكيا. وكان رئيس الوزراء روبرت فيكو، الذي زار موسكو مؤخرا، قد هدد يوم الجمعة الماضي بوقف إمدادات الكهرباء إلى أوكرانيا مقابل ذلك.


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