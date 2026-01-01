مصرع عنصر شديد الخطورة وضبط بؤر إجرامية لتجارة المخدرات في حملات أمنية بالمحافظات

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط عناصر بؤر إجرامية من جالبي ومتجرى المواد المخدرة بنطاق عدة محافظات، مما أسفر عن مصرع عنصر جنائى شديد الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بمحافظة سوهاج.

جاء ذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.

أكدت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.



عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى ، وقد أسفر التعامل عن مصرع عنصر جنائى شديد الخطورة – محكوم عليه بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات "قتل – سرقة بالإكراه - سلاح نارى بدون ترخيص – إتجار بالمخدرات – مقاومة سلطات – بلطجة" بنطاق محافظة "سوهاج".

كما تم ضبط باقى عناصر تلك البؤر وبحوزتهم قرابة نصف طن من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش، هيروين، شابو " – 15 قطعة سلاح نارى "9 بنادق آلية – 3 بنادق خرطوش – 3 فرد خرطوش"، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة أكثر من 50 مليون جنيه.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.