قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن عام 2025 كان عامًا مثمرًا لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفًا أن أهم ما تحقق هو تحوّل القطاع من كونه خدميًا فقط إلى قطاع خدمي وإنتاجي في آن واحد، يقدم خدمات الاتصالات، وينتج فرص عمل، ويساهم في الناتج القومي الإجمالي وزيادة الصادرات.

وتابع "طلعت" خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، اليوم الخميس، أن الجانب الإنتاجي شهد خلال عام 2025 نموًا، حيث ارتفعت صادرات القطاع لتبلغ 7.4 مليار دولار، كما نمت خدمات التعهيد من 4.3 مليار دولار إلى 4.8 مليار دولار.

وأضاف أنه تم خلال عام 2025 توقيع 55 اتفاقية مع 55 شركة عالمية، لخلق نحو 75 ألف فرصة عمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال السنوات الـ3 من 2026 إلى 2028.

ولفت إلى أن عدد الشركات التي تتخذ من مصر مقصدًا لخدمات التعهيد وإنشاء مراكز لها، تضاعف 3 مرات ليصل من 90 شركة إلى 240 شركة في ذلك العام.

وأكد أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يُعد أعلى قطاعات الدولة الإنتاجية نموًا خلال السنوات الـ 8 الماضية باستمرار، حيث تجاوز معدل نموه في عام 2025 نسبة 14%، وبلغت مساهمته في الناتج القومي الإجمالي نحو 6%.

وتطرق إلى الجانب الخدمي، لافتًا إلى أنه تم خلال عام 2025 إضافة 40 خدمة جديدة إلى منصة مصر الرقمية، ليصل إجمالي عدد الخدمات الحكومية المرقمنة بالكامل إلى 210 خدمات، تقدم للمواطنين بالتعاون مع الوزارات والجهات المختلفة، كما أنهم بدأوا تقديم نحو 38 خدمة حصرية لا تُقدَّم إلا عبر المنصة، وبدأوا في تقديم خدمات مصر الرقمية للمصريين المقيمين في الخارج.