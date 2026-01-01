مقتل عنصر من قوات البسيج الإيرانية خلال مواجهات مع محتجين

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، مقتل أحد عناصر قوات التعبئة شبه العسكرية «البسيج»، خلال مواجهات مع محتجين في مدينة كوهدشت بمحافظة لورستان شمال غربي إيران.

وأفادت وكالة أنباء «مهر» الإيرانية شبه الرسمية، بأن الحرس الثوري في محافظة لورستان قال، في بيان، إنه «خلال المواجهة مع مثيري الشغب، تعرّض 13 من عناصر حفظ الأمن، بمن فيهم أفراد من قوات الأمن وقوات التعبئة (البسيج)، لهجوم أسفر عن إصابتهم بجروح، كما نال أحد الشبان من قوات البسيج شرف الشهادة».

وتتبع قوات البسيج الحرس الثوري الإيراني، وقد أنشأها المرشد الإيراني الراحل روح الله الخميني إبان الثورة الإسلامية عام 1979.

وعادة ما تُنشر قوات البسيج عند اندلاع احتجاجات في إيران، التي تشهد منذ الأسبوع الماضي مظاهرات شعبية واسعة النطاق.

ويأتي ذلك في وقت عيّنت فيه السلطات الإيرانية، أمس الأربعاء، محافظًا جديدًا للبنك المركزي، في ظل أزمة اقتصادية متصاعدة أشعلت شرارة احتجاجات واسعة، عقب انخفاض قياسي في قيمة الريال الإيراني أمام الدولار الأمريكي.