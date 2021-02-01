ماس كهربائي وراء حريق مصنع بلاستيك بـ6 أكتوبر

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة، على حريق اندلع في مصنع لإنتاج تنكات المنازل البلاستيكية بمدينة 6 أكتوبر.



وكشفت معاينة المعمل الجنائي، أن ماس كهربائي وراء الحريق الذي تسبب في تهالك أجزاء من المبنى.



وكان مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية، تلقى إشارة من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق في مصنع بالمنطقة الصناعية الأولى.



ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة الحماية المدنية بالجيزة، بـ6 سيارات إطفاء، حيث تبين نشوب الحريق في منتجات بلاستيكية قابلة للاشتعال السريع، وتمكن رجال الإطفاء من محاصرة ألسنة النيران ومنع امتدادها لباقى أجزاء المصنع دون إصابات، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيق.