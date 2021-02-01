ارتفاع معدل البطالة في إيطاليا الشهر الماضي

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت، اليوم الاثنين، ارتفاع معدل البطالة في إيطاليا خلال ديسمبر الماضي بعد تراجعها خلال الشهر السابق.



وبحسب بيانات معهد الإحصاء الإيطالي (آيستات) ارتفع معدل البطالة في إيطاليا خلال الشهر الأخير من العام الماضي إلى 9% مقابل 8ر8% خلال نوفمبر الماضي، وكان المحللون يتوقعون استقرار المعدل عند مستوى 8ر8%.



كان معدل البطالة في أكتوبر الماضي 5ر9%.



في الوقت نفسه تراجع معدل التوظيف في إيطاليا خلال ديسمبر الماضي إلى 58% مقابل 2ر58 خلال نوفمبر الماضي وهو من أقل معدلات التوظيف على مستوى منطقة اليورو التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي.



وذكر معهد الإحصاء أن عدد العاملين في إيطاليا تراجع خلال ديسمبر الماضي بمقدار 101 ألف عامل عن الشهر السابق.



وارتفع معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما إلى 7ر29% خلال ديسمبر الماضي مقابل 4ر29% خلال الشهر السابق.