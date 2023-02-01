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1 فبراير 2023.. الدولار يصعد قرشين خلال تعاملات اليوم

سارة حمزة
نشر في: الأربعاء 1 فبراير 2023 - 10:54 ص | آخر تحديث: الأربعاء 1 فبراير 2023 - 10:54 ص

ارتفعت أسعار الدولار قرشين خلال تعاملات اليوم الأربعاء، لتسجل في كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر 30.05 جنيه للشراء و30.15 جنيه للبيع، مقارنة بـ30.03 جنيه للشراء و30.13 جنيه للبيع في بداية التعاملات.

كما ارتفع سعر الدولار قرشين فى البنك التجار الدولي ليسجل 30.15 جنيه للشراء و30.25 جنيه للبيع، مقارنة بـ30.13 جنيه للشراء و30.23 جنيه للبيع.

وصعدت العملة الخضراء في مصرف أبوظبي لتسجل 30.20 جنيه للشراء و30.25 جنيه للبيع، مقابل 30.18 جنيه للشراء و30.23 جنيه للبيع.

وارتفع قرشين في بنك كريدي أجريكول 30.15 جنيه للشراء و30.25 جنيه للبيع، مقارنة بـ30.13 جنيه للشراء و30.23 جنيه للبيع في بداية التعاملات.


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