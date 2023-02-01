طلاب جامعة بنها الأهلية يحققون مراكز متقدمة في أسبوع إعداد قادة الجامعات الأهلية

أعلن الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، حصول طلاب جامعة بنها الأهلية على مراكز متقدمة خلال فعاليات أسبوع إعداد قادة الجامعات الأهلية والتكنولوجية والذي عقد في جامعة الجلالة بمشاركة 20 جامعة أهلية وتكنولوجية.

وفاز الطالب يحيي هشام عبد العزيز، من الفرقة الأولى بكلية الطب البشري، بالمركز الثاني في مسابقة العزف الفردي، وفازت الطالبة منة الله هاني شاكر الفرقة الأولى بكلية الطب البشري بالمركز الثالث في التنس الأرضي، وفاز الطالب يوسف السيد محمد عبده الفرقة الأولى كلية الطب البشري بالمركز الثالث في مسابقة الفنون التشكيلية مجال الرسم، كما فازت الجامعة بالمركز الرابع في كرة القدم الخماسية.

من جانبه، قدم رئيس الجامعة التهنئة للطلاب، مؤكدًا حرص إدارة الجامعة على مشاركة طلاب جامعة بنها الأهلية، في إطار استراتيجية الجامعة المهتمة بثقل شخصية الطالب وبنائها على نحو متكامل يجمع بين المهارات العلمية والشخصية عن طريق تشجيع الطلاب على ممارسة الأنشطة الطلابية بكل أشكالها الفردية والجماعية وبمختلف مجالاتها.

وأضاف رئيس الجامعة، أن الجامعة لا تألوا جهدا في اكتشاف الموهوبين والعمل على توفير بيئة مُحفزة للمبدعين والنوابغ في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالاهتمام بالموهوبين ورعايتهم.

كما قدم التهنئة للطلاب الفائزين، وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري المرافق لهم على مجهوداتهم وحسن تمثيلهم للجامعة في المسابقة وجميع المحافل والمناسبات.

يذكر أن أسبوع إعداد قادة الجامعات الأهلية شارك فيه 700 طالب وطالبة من طلاب الجامعات الأهلية والتكنولوجية، كما تضمن الأسبوع أنشطة مختلفة منها النشاط الرياضي وكرة قدم خماسية – تنس طاولة التنس الأرضي كما يضم النشاط الثقافي دوري المعلومات، والنشاط الاجتماعي من خلال مسابقة الشطرنج ومسابقة الطالب المثالي والطالبة المثالية، النشاط الفني من خلال مسابقات الموسيقى ومسابقات الفنون التشكيلية، وأيضا النشاط العلمي والتكنولوجي.