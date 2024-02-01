 صفقة مدوية للزمالك بعد مد فترة القيد - بوابة الشروق
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صفقة مدوية للزمالك بعد مد فترة القيد

محمود عيسى
نشر في: الخميس 1 فبراير 2024 - 5:15 ص | آخر تحديث: الخميس 1 فبراير 2024 - 5:15 ص

أكد الإعلامي مهيب عبد الهادي، تجهيز مجلس إدارة نادي الزمالك للإعلان عن صفقة مدوية.

وقال مهيب خلال برنامج (اللعيب) :" هناك مفاجأة من العيار الثقيل بعد مد فترة القيد الشتوية".

أضاف:" في صفقة مدوية أخرى لنادي الزمالك سيعلن عنها خلال الساعات المقبلة".

أتم:" لن أكشف عن الصفقة ننتظر إعلان الزمالك عنها".

ودعم مجلس إدارة الزمالك صفوف الفريق بـ 10 صفقات شتوية أبرزهم عبد الله السعيد وناصر ماهر وأحمد حمدي.

جدير بالذكر أن اتحاد الكرة كان قد أعلن عن قراره بمد فترة القيد بالانتقالات الشتوية حتى يوم 6 من شهر فبراير الجاري.


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