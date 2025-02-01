العثور على الصندوق الأسود لمروحية اصطدمت بطائرة ركاب فوق واشنطن

أعلن المحققون في الولايات المتحدة، الجمعة، العثور على الصندوق الأسود للمروحية العسكرية التي اصطدمت بطائرة ركاب في الجو فوق واشنطن في حادث تصادم أسفر عن مقتل 67 شخصا.

وقال تود إنمان، المسئول في الوكالة الأمريكية لأمن المواصلات: «بعد إجراء فحص بصري، لم نعثر على أي ضرر خارجي في الصندوق الأسود»، بحسب وكالة فرانس برس.

وأضاف أنه واثق جدا من إمكان استغلاله بالكامل.

كما عثر في وقت سابق على الصندوقين الأسودين لطائرة الركاب، وهي من طراز "بومباردييه".

ويعمل المحققون على كشف ملابسات الحادثة.

ويعدّ التصادم بين طائرة النقل ومروحية "بلاك هوك" العسكرية الأسوأ في الولايات المتحدة منذ تحطم طائرة نقل بعيد إقلاعها من نيويورك في نوفمبر 2001.