مستشار رئيس الإمارات يطالب إيران بدفع تعويضات عن استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية

طالب أنور قرقاش، مستشار الرئيس الإماراتي، اليوم الأحد، إيران بدفع تعويضات عن استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية.

وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إن أي حل سياسي يعالج العدوان الإيراني على دول الخليج العربي، يجب أن يشمل ضمانات واضحة تمنع تكرار الاعتداء مستقبلاً، وأن يكرّس مبدأ عدم الاعتداء، ويعتمد التعويضات الإيرانية عن استهداف المنشآت المدنية والحيوية والمدنيين.

وأضاف: «لقد خدعت إيران جيرانها قبل الحرب بشأن نواياها، وكشفت عن عدوان مبيّت رغم جهودهم الصادقة لتفاديها، ما يجعل هذين المسارين أساسيين في مواجهة نظام بات يشكل التهديد الأول لأمن الخليج العربي».

وتشهد العاصمة الباكستانية إسلام آباد حراكا دبلوماسيا متسارعا قبيل اجتماع رباعي مرتقب مساء اليوم الأحد، يضم وزراء خارجية باكستان وتركيا ومصر والسعودية، وسط توقعات بأن يسفر عن مبادرة سياسية تستهدف خفض التصعيد في ظل الحرب الأمريكية الإسرائيلية المستمرة على إيران.

وعقد وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، اليوم، اجتماعات ثنائية مع نظرائه المصري بدر عبد العاطي، والتركي هاكان فيدان، والسعودي الأمير فيصل بن فرحان تمهيدا للاجتماع الرباعي.

وقال دار، إن الحوار والدبلوماسية وإجراءات بناء الثقة هي الطريق الوحيد إلى الأمام.

كما قالت الخارجية الباكستانية اليوم إن وزير الخارجية محمد إسحاق دار، أكد في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، ضرورة خفض التصعيد من أجل سلام دائم.