ديمتري بيسكوف: الهجوم الأمريكي على إيران أسفر عن عواقب ضارة على السلام

قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، لوكالة تاس الروسية للأنباء، اليوم الأحد، إن الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي على إيران تسبب بالفعل في عواقب ضارة على الاقتصاد العالمي والوضع الإقليمي.

وأضاف بيسكوف، "نشهد الآن أن هذه الحرب تسببت في تداعيات شديدة الضرر على الاقتصاد العالمي، وعلى الجغرافيا السياسية الإقليمية. ومن المرجح ألا تكون هذه التداعيات قصيرة الأمد، بل سيكون لها تأثير طويل المدى"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وتابع بيسكوف، "علينا ببساطة أن نتحلى بالصبر، ثم ننظر في التداعيات المحددة التي ستترتب على ذلك".