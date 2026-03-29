البحرين: حظر الحركة البحرية للمرتادين من 6 مساء إلى 4 صباحا اعتبارا من اليوم

قررت وزارة الداخلية البحرينية، حظر الحركة البحرية لمرتادي البحر من مستخدمي سفن الصيد والنزهة، بدءًا من الساعة 6 مساء وحتى الرابعة صباحًا، وذلك اعتبارًا من اليوم وحتى إشعار آخر.

وقالت في بيان، اليوم الأحد، إن القرار يأتي حفاظًا على سلامة البحارة ومرتادي البحر في ظل ما تتعرض له مملكة البحرين من عدوان إيراني باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة، وما يشكله ذلك من خطورة كبيرة على سلامة المواطنين والمقيمين.

وأهابت الوزارة بجميع مرتادي البحر الالتزام بوقت الحظر البحري، وعدم الاقتراب من السواحل، حفاظا على سلامتهم وتجنبا للمساءلة القانونية، مؤكدة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تعزيز السلامة البحرية ورفع مستوى الجاهزية في ظل الظروف الراهنة.

وأمس، قررت وزارة الداخلية البحرينية حظر استخدام الطائرات بدون طيار «الدرون» حظرًا باتًا، بصرف النظر عن أغراض ذلك الاستخدام، وذلك في ضوء التعامل مع تداعيات العدوان الإيراني على المملكة.

وقالت في بيان، السبت، إن القرار يأتي انطلاقًا من دور وزارة الداخلية ومسئولياتها الأمنية والقانونية لحفظ أمن وسلامة الوطن، وتعزيز الحماية المدنية.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه سيتم اعتراض وتدمير أي طائرة درون مخالفة، مع اتخاذ الاجراءات القانونية بحق من يخالف ذلك الحظر، والذي يتم العمل به اعتبارا من اليوم وحتى إشعار آخر.