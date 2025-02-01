عمرو أديب: لو الفلسطينيين تركوا غزة إسرائيل هتحولها لمستوطنات وستصفى القضية الفلسطينية

حذّر الإعلامي عمرو أديب، الفلسطينيين من مخاطر ترك أراضيهم، وذلك في وقت تتزايد فيه التحذيرات من مخططات ترمي إلى تهجير الفلسطينيين.

وقال خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء السبت، إن التقديرات التي يتم الترويج لها تتضمن الحديث بأن المدة الزمنية لعملية إعادة الإعمار هي 15 سنة.

وأضاف: «لو الفلسطينيين تركوا أرضهم في غزة هتبقى جنة في سنتين مش 15 سنة زي ما بيتم الترويج حاليا، وإسرائيل هتخليها مستوطنات»، مشددا على أن ترك الفلسطينيين لأراضيهم يعني القضاء على القضية الفلسطينية بشكل كامل.

ولفت إلى أن الموقف المصري المناهض لتهجير الفلسطينيين يمكن القول إنه ساهم في تغيير المستقبل، مشدّدًا على أن مصر لديها قدرات كبيرة في إعادة الإعمار سواء من قِبل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أو شركة المقاولون العرب.

وتابع: «كل يوم بيعدي حرارة ترامب بتقل شوية (في دعوته لتهجير الفلسطينيين).. في أول يوم كانت 42 النهاردة بقت 38 درجة، وممكن لما نستضيفه في مصر، ويحضر افتتاح المتحف المصري الكبير حرارته تقل أكتر».

وشدد على أن الأمر يحتاج إلى صبر وحكمة مصرية، بجانب تقديم مقترحات بديلة عن تهجير الفلسطينيين.