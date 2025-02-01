النائب العام ورئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري يفتتحان دورة تدريبية لطلاب كلية القانون

افتتح النائب العام المستشار محمد شوقي، والأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، فعاليات الدورة التدريبية لطلاب كلية القانون بالأكاديمية.

تُعقد الدورة على مدار خمسة أيام، بإقامة كاملة للمتدربين بمقر معهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة.

وفي كلمته الافتتاحية، أعرب النائب العام عن ترحيبه بالحضور الكريم، مهنئًا المتدربين من طلاب كلية القانون بمناسبة انعقاد هذه الدورة، التي تتناول موضوعات قانونية وعملية حول إجراءات التحقيق والمحاكمة وضوابط وأصول المرافعة، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين المؤسسات القضائية والأكاديمية لإعداد خريجين على أعلى درجات الجاهزية، متسلحين بالعلم الذي لا ينفصل عن التطبيق العملي والممارسة الفعلية.

وألقى رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري كلمة، وجه خلالها الشكر والتقدير للنائب العام على حفاوة الاستقبال، مؤكدًا أهمية عقد هذه الدورات التدريبية لطلاب كلية القانون لتعزيز مهاراتهم العملية وربط الجانب الأكاديمي بالتطبيقات العملية.