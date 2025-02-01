 وولفرهامبتون يسقط أستون فيلا بثنائية في الدوري الإنجليزي - بوابة الشروق
السبت 1 فبراير 2025 10:21 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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وولفرهامبتون يسقط أستون فيلا بثنائية في الدوري الإنجليزي

زيـاد الميرغني
نشر في: السبت 1 فبراير 2025 - 10:00 م | آخر تحديث: السبت 1 فبراير 2025 - 10:00 م

حقق فريق وولفرهامبتون الفوز على نظيره أستون فيلا بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت، في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-25.

والتقى وولفرهامبتون مع أستون فيلا، على ملعب مولينيو، ضمن منافسات الجولة الـ24 من البريميرليج.

سجل جيان بيليجاردي الهدف الأول لـ وولفرهامبتون في الدقيقة 12 من زمن المباراة، بينما أضاف ماتيوس كونيا الهدف الثاني لـ وولفرهامبتون في الدقيقة 90+7، معلنا فوز فريقه بهدفين دون رد.

وبتلك النتيجة رفع وولفرهامبتون رصيده إلى 19 نقطة في المركز الـ17، بينما أستون فيلا تجمد رصيده عند 37 نقطة في المركز الثامن.


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