 صحة غزة: المستشفيات استقبلت 27 شهيدا و8 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية - بوابة الشروق
السبت 1 فبراير 2025 3:26 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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صحة غزة: المستشفيات استقبلت 27 شهيدا و8 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية

هديل هلال
نشر في: السبت 1 فبراير 2025 - 3:13 م | آخر تحديث: السبت 1 فبراير 2025 - 3:13 م

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، مساء السبت، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت 27 شهيدًا (منهم 24 شهيد انتشال، 2 شهيد متأثر بإصابته،1 شهيد جديد)، و8 إصابات، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 47 ألفًا و487 شهيدًا، و111 ألفًا و588 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.


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