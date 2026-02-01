ترامب: إيران تتفاوض مع الولايات المتحدة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لا تستطيع مشاركة الخطط العسكرية مع الحلفاء في الخليج أثناء التفاوض مع إيران، حتى مع انتقال وجود بحري أمريكي كبير إلى المنطقة.

وجاء حديث ترامب مع كبيرة مراسلي البيت الأبيض في قناة فوكس نيوز جاكي هاينريش ردا على تقارير تفيد بأن الحلفاء في الخليج لا يزالون على غير دراية بشأن خطط التدخل الأمريكية المحتملة التي تشمل إيران.

ويأتي ذلك في وقت يفهم فيه أن ترامب يزن خياراته بشأن ضربة عسكرية محتملة على إيران وسط احتجاجات واسعة النطاق وقمع عنيف داخل البلاد.

وقال ترامب: "حسنا، لا يمكننا إخبارهم بالخطة. إذا أخبرتهم بالخطة، فسيكون الأمر سيئا تقريبا مثل إخبارك أنتِ بالخطة - بل قد يكون أسوأ في الواقع".

وأضاف: "لكن انظري، الخطة هي أن إيران تتحدث إلينا، وسنرى ما إذا كان بإمكاننا فعل شيء ما، وإلا فسنرى ما سيحدث... لدينا أسطول كبير يتجه إلى هناك، أكبر مما كان لدينا- ولا يزال لدينا في الواقع - في فنزويلا".

وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق من هذا الأسبوع أن "أسطولا ضخما يتجه إلى إيران"، بقيادة حاملة الطائرات يو إس إس أبراهام لينكولن.

وقال مسؤول خليجي رفيع لقناة فوكس نيوز إن المملكة العربية السعودية لن تسمح للولايات المتحدة باستخدام مجالها الجوي أو قواعدها لشن هجوم.

وصرحت شخصية حكومية رفيعة المستوى من دولة في مجلس التعاون الخليجي لفوكس نيوز بأن "الولايات المتحدة لم تشارك الأهداف أو الخطط" المتعلقة بإيران مع الحلفاء الخليجيين، على الرغم من الاجتماعات السعودية رفيعة المستوى الأخيرة في واشنطن التي هدفت إلى الحصول على توضيحات.

وقال الحلفاء في الخليج إن إيران تسعى مراراً للمفاوضات، لكنهم لا يزالون متشككين في أن المحادثات ستؤدي إلى اتفاق.

ورد ترامب على هذا التقييم قائلاً: "حسناً، هذا صحيح، لكنهم يتفاوضون، لذا سنرى ما سيحدث".