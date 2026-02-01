أمسية شعرية دولية بقاعة ديوان الشعر في معرض القاهرة الدولي للكتاب

شهدت قاعة ديوان الشعر، ضمن فعاليات الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، أمسية شعرية اتسمت بالتنوع الثقافي والانفتاح على التجارب الإبداعية المختلفة، بمشاركة نخبة من الشعراء العرب والأجانب، في إطار حرص المعرض على تعزيز الحوار الثقافي بين الشعوب والاحتفاء بتعدد الأصوات الشعرية.

وشارك في الأمسية عدد من الشعراء من دول عربية وأجنبية، من بينهم حسام جايل، زين العابدين الضبيبي من اليمن، عبد الوهاب داود، عصام خليفة، علي عمران، عمر شهريار، إلى جانب الشاعر الفلسطيني المتوكل طه، ومحمد آدم، ومخلص الصغير من المغرب، إضافة إلى الشاعر الأمريكي جامي بروكتور إكس يو (Jami Proctor Xu)، والشاعرة الصينية جام سو جه (Sue Zhu)، حيث تنوعت القصائد ما بين التجارب الإنسانية والوجدانية والرؤى الفنية المختلفة، في تفاعل لافت من جمهور قاعة ديوان الشعر.

وألقى كل شاعر من المشاركين مجموعة من قصائده التي عكست ملامح تجربته الإبداعية الخاصة، وتنوعت النصوص ما بين الشعر الوجداني والإنساني، والقصائد ذات الطابع التأملي والوجودي، وصولًا إلى النصوص التي حملت همومًا وطنية وثقافية وإنسانية عابرة للحدود.

وشهدت الأمسية تنوعًا لافتًا في الأساليب الشعرية والمدارس الفنية، ما بين قصيدة التفعيلة وقصيدة النثر، إلى جانب اختلاف الإيقاعات واللغات والصور الشعرية، الأمر الذي أضفى على الأمسية ثراءً فنيًا وحالة من التفاعل الحي بين الشعراء والجمهور.