قصر الأمير طاز ينظم ندوة كيفية الاستفادة من البحث العلمي في تحقيق طفرة تعليمية واقتصادية

ينظم مركز إبداع قصر الأمير طاز بالسيوفية، ندوة بعنوان «كيفية الاستفادة من البحث العلمي في تحقيق طفرة تعليمية واقتصادية، ومدى تأثير الإعلام في ذلك»، في السادسة مساء اليوم الأحد، في إطار التعاون بين صندوق التنمية الثقافية ولجنة الشباب المركزية في بيت العائلة المصرية.

وتدير الندوة، الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد عبد الحميد، عضوة لجنة الشباب المركزية، ويشارك في الحوار نخبة من المتخصصين والخبراء، هم: د. جيهان الشرقاوي، رئيس مركز مصر والوطن العربي للوعي النفسي والأسري وتنمية الذات، واللواء د. أحمد رفاعي عبد الحافظ، محاضر إدارة الأزمات بأكاديمية الشرطة، ود. خالد شعبان طرخان، الأمين العام للمجلس العربي الإفريقي للزراعة والشراكة من أجل التنمية، ود. منال محروس، كبير المخرجين ومدير عام بماسبيرو وأستاذ الدراسات الإعلامية، ود. محمد عبد الفتاح مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي للتعليم والبحث العلمي، وعلي البدوي، خبير الأمن السيبراني والتحول الرقمي، وعبد العزيز سمير، رئيس الاتحاد العام لشباب عمال مصر بوزارة الشباب والرياضة.

وتأتي الندوة، في إطار الدور الذي يضطلع به بيت العائلة المصرية في تصحيح المفاهيم الخاطئة، ومحاربة العادات السلبية، ونشر قيم المحبة والتماسك المجتمعي، ومواجهة الأفكار الهدامة، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية وبناء الوطن وتعزيز استقراره وأمنه الاجتماعي.