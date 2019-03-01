وزير مالية هولندا يزور فرنسا للتباحث حول شركة «إير فرانس- كيه إل إم»

من المقرر أن يزور وزير المالية الهولندي فوبكه هوكشترا، باريس، اليوم الجمعة؛ لإجراء محادثات مع نظيره الفرنسي، برونو لو مير، حول شركة "إير فرانس - كيه إل إم" وسط غضب في باريس بسبب شراء الحكومة الهولندية المفاجئ لحصة كبيرة في مجموعة الخطوط الجوية الفرنسية الهولندية.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد دعا هولندا، يوم الأربعاء، إلى تفسير قيامها بشراء ما يصل نسبته الآن إلى 14% من أسهم المجموعة دون إبلاغ الإدارة أو السلطات الفرنسية.

وتشير تقارير وسائل إعلام فرنسية إلى أن هولندا أبدت قلقها حول مستقبل شركة "كي إل إم" الهولندية المندمجة في هذه المجموعة.

وأثارت التحركات التي قام بها بنيامين سميث، الرئيس التنفيذي الجديد لشركة "إير فرانس - كيه إل إم" لتبسيط الإدارة وترشيدها، مخاوف في هولندا من أن شركة "كيه إل إم" وهي أصغر من شركة أير فرانس لكنها أكثر ربحية - قد تفقد استقلالها الذاتي.

وتمتلك الحكومة الفرنسية حصة نسبتها 3ر14% في شركة (إير فرانس – كي إل إم)، التي نمت إيراداتها العام الماضي بنسبة5ر2% إلى 5ر26 مليار يورو (2ر30 مليار دولار).