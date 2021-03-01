

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أن التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارًا للثروة القومية للدولة.



ووجه المجافظ، بضرورة تتضافر جهود كافة الأجهزة لإيقاف تلك التعديات، وذلك حرصًا على مستقبل الأجيال القادمة وتوفير حياة كريمة لهم.



واطلع محافظ الدقهلية، على تقارير جهود أجهزة الوحدات المحلية في أعمال إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية بنطاق المحافظة.



ففي مركز ومدينة المنصورة، قال هاني سليمان رئيس المركز: "تم متابعة أعمال فك شدة خشبية لسقف دور ثاني علوي بُني بدون ترخيص بقرية ميت خيرون، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفة".



وأما في مركز ومدينة نبروه، أكد رضا قويطة رئيس المركز، إزالة أعمدة خرسانية مخالفة بعزبة الأقطان التابعة لقرية كفر الأبحر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.



وبمركز ومدينة دكرنس، وأوضحت آمال بركات رئيس المركز، أن فريق العمل التنفيذي بالمركز أزال سور مبني بالبلوك الأبيض في الأرض الزراعية بطريق كرم، إذ تمت الإزالة في المهد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



أما السنبلاوين، فقد أشار السيد متولي عبدالعال رئيس المركز، إلى متابعة أعمال إزالة فورية ووقف بناء يقوم به أحد المواطنين مخالفًا شروط الترخيص، وذلك بعمل فتحة في الجهة الغربية لمنزلة بالمخالفة للقانو.



وأكد وقف أعمال تشوين مواد بناء شملت طوب دبش ورمل وأسمنت حيث كان مواطنًا يشرع في بناء سور على مساحة بطول 15 مترًا وتم وقف الأعمال، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة.