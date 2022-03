وزير الخارجية الأوكراني: الأحياء السكنية في خاركيف تتعرض لقصف صاروخي روسي

قال وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا، إن ساحة الحرية المركزية والأحياء السكنية في خاركيف تتعرض لضربات صاروخية روسية، مؤكدًا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غير قادر على تقسيم أوكرانيا.

وأضاف في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صباح الثلاثاء: «بوتين يرتكب المزيد من جرائم الحرب بدافع الغضب ويقتل المدنيين الأبرياء، يمكن للعالم أن يفعل المزيد ويجب عليه ذلك، يجب زيادة الضغط وعزل روسيا بالكامل!».

Barbaric Russian missile strikes on the central Freedom Square and residential districts of Kharkiv. Putin is unable to break Ukraine down. He commits more war crimes out of fury, murders innocent civilians. The world can and must do more. INCREASE PRESSURE, ISOLATE RUSSIA FULLY! pic.twitter.com/tN4VHF1A9n