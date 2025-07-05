يستعد المطرب تامر عاشور، لإحياء ٣ حفلات غنائية دفعة واحدة خلال شهر أغسطس المقبل.

وتبدأ أولى حفلات "عاشور"، يوم ٨ أغسطس المقبل ضمن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة، وذلك على خشبة مسرح "U Arena"، إذ يشارك في تلك الدورة مجموعة من الفنانين، منهم "أنغام التي ستحيي حفل الافتتاح، وعمرو دياب وتامر حسني، والشامي وأصالة، وويجز ومروان بابلو".

ويستعد تامر عاشور خلال الفترة الراهنة للمشاركة أيضًا في ثاني حفلاته بالعاصمة السعودية الرياض يوم ٢٠ أغسطس المقبل على خشبة مسرح البوليفارد سيتي، والتي تأتي ضمن جولة غنائية في الخليج.

فيما يحيي "عاشور"، ثالث حفلاته خلال شهر أغسطس المقبل على أرض بلاد الحرمين الشريفين، تحديدًا في يوم ٢٨ أغسطس بمدينة جدة، على خشبة مسرح جدة سوبر دوم.

ومن المقرر أن يقدم تامر خلال الحفلات مجموعة من أشهر أغانيه الرومانسية والعاطفية، لا سيما أغاني ألبومه الأخير "ياه"، والذي صدر شهر يناير الماضي، وتضمن ١٢ أغنية متنوعة أبرزهم "يوم ما تنسى"، و"مكرهتهاش" و"الله يحنن"، و"حبك رزق" و"قصر بعيد".