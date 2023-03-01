محافظ مطروح يعلن الاستعداد لبدء التسجيل في أولمبياد المحافظات الحدودية 2023

عقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، اجتماعًا تنسيقيا لمناقشة الاستعداد لبدء التسجيل في أولمبياد المحافظات الحدودية لعام 2023، والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة في نسختها الرابعة.

ويأتي ذلك بحضور الدكتور وليد رفاعي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور ياسر غنيم عميد كلية التربية الرياضية بجامعة مطروح.

ووجه محافظ مطروح، بالاستعداد والجاهزية التامة لجميع الجهات المختصة، مع الاستعداد لاستقبال الشباب المشاركين من 6 محافظات حدودية.

وشدد على الإعداد والتخطيط الجيد للوصول لأحسن صورة، مع تيسير تسجيل الشباب وذوي الهمم بالمحافظة في الأنشطة والألعاب الرياضية والمشاركة بـ12 لعبة معتمدة ضمن الأولمبياد، وهي "كرة القدم، والطائرة، وكرة الطائرة، والقدم الشاطئية، واليد والسلة والكاراتيه والسرعة القدم الخماسية، والسباحة وتنس الطاولة"، مع الإعداد الجيد للملاعب المستهدفة.

وحضر الاجتماع الشيخ عبد العظيم سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية وعمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس إبراهيم الحفيان وكيل وزارة الإسكان، والدكتور مبروك سالم القائم بتسيير أعمال وكيل وزارة الصحة بمطروح، وعدد من المديريات والإدارات المعنية بالمحافظة.