الوداد يقتنص صدارة الدوري المغربي بفوز مثير على أولمبيك خريبكة

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اقتنص فريق الوداد الرياضي صدارة الدوري المغربي مؤقتا، بفضل فوزه المثير على ضيفه أولمبيك خريبكة 3 /2، مساء الثلاثاء، في المرحلة الثامنة عشرة.

وفي مباراة أخرى بالمرحلة ذاتها فاز المغرب التطواني على ضيفه الرجاء الرياضي 1 /صفر.

ورفع الوداد رصيده إلى 38 نقطة من 18 مباراة في الصدارة متفوقا بنقطة واحدة على الجيش الملكي الوصيف، وتوقف رصيد أولمبيك خريبكة عند 11 نقطة في المركز قبل الأخير.

ويمكن للجيش الملكي أن يستعيد موقعه في الصدارة من خلال المواجهة التي تجمعه اليوم الأربعاء بضيفه الاتحاد الرياضي التوركي.

وعلى ملعب محمد الخامس، تقدم أولمبيك خريبكة بهدف مبكر عن طريق عبد الاله عميمي في الدقيقة الثامنة لكن المهاجم السنغالي بولي سامبو رد بهدفين للوداد في الدقيقتين 15 و38.

وفي الشوط الثاني أضاف سيف الدين بوهرة الهدف الثالث للوداد في الدقيقة 65 ثم أحرز زهير الهاشمي الهدف الثاني لأولمبيك خريبكة في الدقيقة 76.

وأنهى أولمبيك خريبكة المباراة بعشرة لاعبين لطرد يوسف شينة في الثواني الأخيرة.

وعلى ملعب سانية الرمل سجل عادل الحسناوي هدف الفوز للمغرب التطواني في شباك ضيفه الرجاء الرياضي في الدقيقة 56.

ورفع المغرب التطواني رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثاني عشر وتوقف رصيد الرجاء عند 30 نقطة في المركز الرابع.