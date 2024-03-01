سكرتير عام محافظة مطروح يتفقد معرض أهلا رمضان استعدادا لشهر رمضان

تفقد اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام للمحافظة فعاليات معرض أهلا رمضان خلف مديرية التموين بمدينة مرسى مطروح، مع إقبال المواطنين؛ لشراء مستلزماتهم الغذائية وغيرها؛ استعداداً لاستقبال شهر رمضان الكريم، بحضور المهندسة هند مساعد مدير مديرية التموين ومختار جبريل الصنفرى رئيس الغرفة التجارية بمطروح.

تفقد السكرتير العام لمحافظة مطروح، أجنحة المعرض من السلع الغذائية الأساسية واللحوم والمنظفات، وغيرها تيسيرا على الأهالي بمشاركة أصحاب المنتجات المعروضة، بالإضافة إلى توافر سيارات توزيع أسطوانات البوتاجاز والخبز أمام المعرض؛ للتيسير على المواطنين.

وأكد السكرتير العام على ضرورة استمرارية وتوافر الاسعار بالاسعار المخفضة مع فتح مزيد من المعارض بمدن المحافظة والوصول إلى جميع المناطق للتيسير على المواطنين مع استقبال الشهر الكريم.

وأشار إلى التنسيق مع مديرية التموين والغرفه التجارية والتجار، والشركات المشاركه في إطار الاستعداد لاستقبال لشهر رمضان الكريم، مع العمل على توفير مزيد من السلع الأساسية للمواطنين، وتنظيم مزيد من المعارض، والمنافذ للسلع الغذائية المخفضة للمواطنين، وتيسير الحصول عليها والرقابة على الأسواق ومنع أي تجاوزات.