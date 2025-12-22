استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال شرق غزة

استشهد مواطن فلسطيني، اليوم الاثنين، برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرقي مدينة غزة.

وأفاد مراسل وكالة «صفا» باستشهاد مواطن، برصاص قوات الاحتلال قرب محكمة الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وفي السياق ذاته، انتشلت الطواقم الطبية جثمان شهيد ارتقى أمس، برصاص قوات الاحتلال في حيّ الشجاعية.

وتواصل إسرائيل خروقاتها لوقف إطلاق النار الذي وقعته مع حركة حماس، حيث ارتكبت منذ 10 أكتوبر الماضي، نحو أكثر من 497 خرقًا، وقتلت أكثر من 342 فلسطينيًا، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، صباح الاثنين، إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الـ48 ساعة الماضية، 12 شهيدًا بينهم 4 جدد و8 انتشلت جثامينهم، إضافة إلى 7 إصابات.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 70 ألفًا و937 شهيدًا، و171 ألفًا و192 إصابة.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة الضحايا منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025، إلى 405 شهداء، و1115 إصابة، و649 شهيدًا انتشلت جثامينهم.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لايزال تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.