مدحت العدل: من لا يحب عبد الحليم وأم كلثوم ليس مصريًا

قال السيناريست مدحت العدل، إن حب الفن هو إحدى أهم سمات الشخصية المصرية الأصيلة، موضحا أن المصري يتميز بحب أم كلثوم وعبد الحليم حافظ وحب الوطن والتضحية من أجله وإعلاء المصلحة العليا للوطن على مصلحته الشخصية.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «نظرة» مع الإعلامي حمدي رزق، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الخميس، أن الشخصية المصرية تتميز بعدم تتعصب إلى دين أو لون، منوها أن مصر مهد الحضارة أول من وحدة الآلهة قبل نزول الأديان.

وأوضح أن المصري بالفطرة يحب الفن، مؤكدًا أن من لا يحمل هذه الصفات لا يعتبر مصريًا، قائلا: «المصري الذي لا يحب الفن ويقول الفن حرام؛ مش مصري، والمصري الذي لا يعشق تراب هذا الوطن ليس مصريا، أي مصري مفيهوش هذه السمات أنا بعتبره مش مصري إحنا شعب وأنتوا شعب».

وأضاف أن قصيدة «إحنا شعب وأنتوا شعب» لم تكن موجهة ضد فصيل أو فئة معينة إبان نشرها بل كانت للتعبير عن سمات الشخصية المصرية، موضحا أنه استوحي صفاتها أثناء زيارته لمتحف حنا ويصا في الحرانية، حينما شاهد سيدة تنسج على النول والتي تمثل صورة المرأة المصرية عبر التاريخ منذ 5 آلاف عام.