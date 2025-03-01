باكستان تعلن عن سادس حالة إصابة بشلل الأطفال هذا العام

أعلنت باكستان عن حالة إصابة أخرى بشلل الأطفال في عام 2025، مما يرفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى ست حالات، طبقا لما ذكره المركز الوطني لعمليات الطوارئ. وتم اكتشاف أحدث حالة إصابة في مدينة ثاتا بإقليم السند، مما يرفع إجمالي عدد حالات الإصابة، في الإقليم هذا العام إلى أربع حالات.

يأتي هذا التطور في أعقاب اكتشاف حالتي إصابة بشلل الأطفال قبل يوم واحد فقط- واحدة في منطقة قمبر في إقليم السند والأخرى في منطقة ماندي بهاء الدين في إقليم البنجاب، حسب صحيفة ذا نيشن الباكستانية اليوم السبت.

يأتي هذا الارتفاع في حالات الإصابة، فيما يختتم العاملون في مجال الصحة حملة تطعيم محددة في مناطق أكثر عرضة للخطر. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أطلقت السلطات حملة وطنية لمكافحة شلل الأطفال، تستمر لمدة أسبوع بهدف تطعيم 2ر44 مليون طفل، دون سن الخامسة.

وتستمر فرق مكافحة شلل الأطفال في حملات التطعيم من منزل إلى منزل، تحت حراسة أفراد الأمن ، على الرغم من التهديدات المستمرة من جانب الجماعات الإسلامية المتشددة، التى تنظر إلى مثل هذه الحملات على أنها مؤامرة غربية تؤثر على الإنجاب.

ومنذ تسعينيات القرن العشرين، فقد أكثر من 200 من العاملين في مكافحة شلل الأطفال ومرافقيهم الأمنيين حياتهم في هجمات.



