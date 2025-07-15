تحذيرات من أمطار في الولايات المتحدة بعد فيضانات مدمرة

يستعد الساحل الشرقي للولايات المتحدة لمزيد من الأمطار اليوم الثلاثاء، بعدما أدت فيضانات إلى تعطّل حركة السفر فيما علقت مركبات في ظل عمليات إنقاذ طارئة.

وبقي التحذير من الفيضانات قائما حتى الثلاثاء، لأجزاء من نيوجيرسي فيما يتوقع أن تتواصل العاصفة في إقليم الاطلسي الأوسط حتى منتصف الأسبوع، بحسب هيئة الأرصاد الوطنية.

وقالت الهيئة الحكومية إن كتلة هوائية صيفية غنية بالرطوبة فوق معظم أجزاء شرق ووسط الولايات المتحدة ستواصل التسبب بعواصف رعدية واسعة النطاق قد تؤدي إلى هطول أمطار غزيرة وفيضانات، وفق وكالة فرانس برس.

وأغرقت الأمطار أجزاء من نيويورك ونيوجيرسي وبنسلفانيا وماريلاند ليل الاثنين.

وأعلن حاكم نيوجيرزي فيل مورفي حال الطوارئ، داعيا السكان إلى ملازمة منازلهم.

وأظهر تسجيل مصوّر لشبكة «سي بي إس» عناصر الإنقاذ في سكوتش بلينز في نيوجيرسي وهم يحاولون العبور في مناطق الفيضانات مستخدمين معدّات عوم حمراء بعدما علق عدد من السائقين جراء الفيضانات المفاجئة.

وحذّرت السلطات في مختلف أنحاء المنطقة وصولا إلى فيرجينيا من مخاطر القيادة بسبب خطر الفيضانات.

ودعت هيئة الأرصاد الوطنية السائقين الذين يصلون إلى شوارع تشهد فيضانات إلى العودة، محذّرة من أن معظم حالات الوفاة الناجمة عن الفيضانات تحدث داخل المركبات.

أما في مدينة نيويورك، فأظهر تسجيل مصور انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي المياه الموحلة تتدفق أمام مداخل محطة للقطارات.

وتم تعليق عدد من رحلات قطارات الأنفاق أو تأجيلها بينما توقفت حركة السير تماما في عدد من أحياء المدينة.

وعلّقت كل من مطارات «جاي إف كاي» و«لا جارديا» و«نيوارك» الرحلات المغادرة موقتًا ليل الاثنين، ما أدى إلى إلغاء عشرات الرحلات.

وفي لانكستر في بنسلفانيا، أدت الفيضانات إلى الإعلان عن حالة كارثة بينما انتشل عناصر الإنقاذ الناس من الأقبية الغارقة ونفّذوا حوالى 16 عملية إنقاذ من المياه.

وأفاد قسم الإطفاء في منطقة ماونت جوي في لانكستر على فيسبوك، بأن المنطقة شهدت هطول نحو 18 سنتيمترا من الأمطار في أقل من خمس ساعات.

وسجّلت ستاتن آيلاند هطول ما بين 10 إلى 15 سنتيمترا من الأمطار ليل الاثنين، بحسب نظام بلاغات الطوارئ في منطقة نيويورك.

وأكد المرشح الديمقراطي لرئاسة بلدية نيويورك زهران مامداني على وسائل التواصل الاجتماعي، أن هذه الفيضانات المفاجئة تسلط الضوء على أهمية تأمين المدينة ليكون بمقدورها مواجهة تغير المناخ.

وكتب: «علينا تطوير البنية التحتية لتواكب هذا الواقع المناخي الجديد».

وذكرت هيئة الأرصاد الوطنية أن العاصفة ستتركز في «أنحاء جنوب وسط الأطلسي / أبالاتشيا الثلاثاء قبل أن تتحرّك شمالا»، الأربعاء.

يأتي ذلك بعد فيضانات تاريخية تزامنت مع عطلة يوم الاستقلال الأمريكي ودمّرت أجزاء من وسط تكساس وأسفرت عن مقتل 131 شخصا على الأقل بينهم نحو 30 طفلة فيما ما زال أكثر من مئة شخص في عداد المفقودين.