الإثنين 1 أبريل 2019 3:38 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما توقعاتك لمباراة القمة المقبلة بين الأهلي والزمالك؟
النتـائـج تصويت

المرجع الشيعي الأعلى في العراق يدعو إلى توفير الأمن والاستقرار بالمنطقة

المرجع الشيعي الأعلى في العراق، علي السيستاني
المرجع الشيعي الأعلى في العراق، علي السيستاني
د ب أ
نشر فى : الإثنين 1 أبريل 2019 - 3:36 م | آخر تحديث : الإثنين 1 أبريل 2019 - 3:36 م

دعا المرجع الشيعي الأعلى في العراق، علي السيستاني، اليوم الاثنين، إلى توفير الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار في المنطقة، جاء ذلك خلال استقباله رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، الذي يزور العراق حاليا.

وبحسب مصدر مقرب، دعا السيستاني إلى" تثبيت قيم التعايش السلمي المبني على رعاية الحقوق والاحترام المتبادل بين مختلف المكونات الدينية والإثنية، وسبيل توفير الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار في المنطقة".

من جانبه، قال بري للصحفيين في ختام الاجتماع: "كان للمرجع السيستاني الدور الأكبر بالدفاع عن العراق من خلال فتواه بتطويع الآلاف، وضمهم للقوات الأمنية لمحاربة الإرهاب".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك