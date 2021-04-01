 فرنسا تأمل أن يبلغ تفشي الوباء ذروته في غضون الـ10 أيام المقبلة - بوابة الشروق
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فرنسا تأمل أن يبلغ تفشي الوباء ذروته في غضون الـ10 أيام المقبلة

وكالات
نشر في: الخميس 1 أبريل 2021 - 12:58 م | آخر تحديث: الخميس 1 أبريل 2021 - 12:58 م

توقعت وزارة الصحة الفرنسية أن يبلغ تفشي وباء كورونا ذروته في البلاد في غضون العشرة أيام القادمة.

وقال وزير الصحة، أوليفييه فيران، في تصريح صحفي، اليوم الخميس، إنه يمكن الوصول إلى ذروة وباء كورونا في فرنسا في غضون 7 إلى 10 أيام، مشيرا إلى أن ذلك سيضمن "تأثيرا قويا" للإجراءات، التي أعلنها الرئيس إيمانويل ماكرون، في اليوم السابق، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأضاف فيران أنه "سيستغرق الأمر أسبوعين آخرين للوصول إلى ذروة حالات الإنعاش، التي قد تكون في نهاية أبريل".

وبحسب وزير الصحة فإن توسيع نطاق القيود لتشمل كامل إقليم العاصمة باريس وإغلاق المدارس لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل سيجعل من الممكن "إيقاف هذه الموجة الوبائية القوية للغاية"، لرفع الإجراءات التقييدية بداية من شهر مايو القادم.

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