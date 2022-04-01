الثقافة السينمائية تعرض فيلم ٢٠٠ جنيه بقصر ثقافة المنيا

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة من خلال الإدارة العامة للثقافة السينمائية بالإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، عروض سينمائية ضمن برنامج نادى سينما المحافظات المنفذ على هامش مشروع "إبدأ حلمك السينما بين يديك"، حيث أقيم عرض لفيلم "٢٠٠جنيه" بقصر ثقافة المنيا بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة ضياء مكاوي، أعقبه ندوة للناقد الصحفى طارق مرسى لمناقشة الفيلم وسياسة السينما بوجه عام.

الفيلم من تأليف أحمد عبدالله وإخراج محمد أمين، وبطولة نخبة من نجوم الدراما المصرية على رأسهم إسعاد يونس، أحمد السقا، ليلي علوي ،أحمد آدم، أحمد رزق، هاني رمزي، خالد الصاوى

تدور أحداثه في اطار اجتماعي يستعرض 8 قصص مختلفة ومتنوعة، منها الكوميدى والتراجيدى ويظهر فيه مجموعة كبيرة من النجوم، كل بطل له حدوتة مختلفة عن الأخرى، وذلك من خلال 200 جنيه تنتقل من شخص إلى آخر، من مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة ولكن تربطهم هذه العملة الورقية، فيما يتنقل العمل بين مجموعة العمل، لترصد للمشاهد البعد النفسي والبيئي لكل شخصية وما تتعرض له كل شخصية من صراع مع الحياة والظروف، وما تتناوله من حكايات عن الحب العلاقات الإنسانية وما تحويه من خير وشر وحظوظ وإخفاقات.