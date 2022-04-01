♦«أعراس آمنة»

إبراهيم نصر الله

الدار العربية للعلوم ناشرون

2019

(آعراس آمنة): لقد اخترت موضوعا صعبا، هو الموت والشهادة، وهو موضوع يغرى بالعويل والبكاء والندب والميلودراما، لكنك ابتعدت ببراعة عن كل ذلك، ورحت تستبطن الحالة الفلسطينية التى تقع بين حدى الفرح والحزن، العرس والجنازة، ورحت تحاور الموت بعمق وذكاء، لتضىء جانبا جديدا فى تجربة الفلسطينيين.

♦«خديجة وسوسن»

رضوى عاشور

دار الشروق

2017

«قالت جدتى (البنات كشجر الموز)، فهزت أمى رأسها موافقة، ولم أفهم ما معنى كلام جدتى ولا سبب موافقة أمى على ما قالته، كانت جدتى لأمى امرأة صغيرة الحجم كئيبة الوجه، لها عينان ضيقتان ووجه مجعد» هكذا تصف خديجة طفولتها وعائلتها وحياتها، ويستمر سردها.

«خديجة وسوسن» هى رواية عن الأم وابنتها لكنها تلتقط شيئا من ملامح تاريخنا الراهن بهجومه وخيباته وهزائمه وخيباته وأشواقه فى التجاوز.

♦«الزوجة المكسيكية»

إيمان يحيى

دار الشروق

2019

رواية الزوجة المكسيكية هى رواية مميزة بموضوعها وشخصياتها، فهى مستوحاة من حياة الكاتب المصرى الكبير يوسف إدريس، ويقول الكاتب إن فكرة الرواية جاءت له من خلال معلومة قرأها فى كتاب روسى عن الكاتب المصرى الطبيب يوسف إدريس أنه كان لديه قصة حب سابقة مع ابنة الرسام المكسيكى الشهير دييجو ريفيرا وهو من أهم رسامى الجدرايات وزوج الفنانة الشهيرة فريدا كاهلو، فبدأ رحلة بحث عن صحة تلك المعلومة وماهية تلك العلاقة، وبناء على ما جمعه من معلومات كتب الرواية.

دخلت هذه الرواية القائمة الطويلة لجائزة بوكر العربية لعام 2019، وهى رواية مميزة للكاتب المصرى الطبيب إيمان يحيى، وهو أستاذ جامعى فى كلية الطب، صدرت له رواية أخرى فى عام 2013 تحت اسم (الكتابة بالمشرط).

♦«بريد الليل»

بريد الليل

دار الأداب للنشر

2018

من خلال خمس رسائل مختلفة، وعبر متتالية سردية متصلة منفصلة تعرفنا هدى بركات على شخصيات روايتها وعالمهم، وما عاشوا فيه من مآسٍ وما مر عليهم من مشكلات وآلام، ونحن إذ ذاك نتماس تمامًا مع حكاياتهم من خلال ذلك البوح الذى تبثه فى رسائل تنحو ناحية الاعترافات التى يطلقها أصحابها فى الساعات الأخيرة من الليل، أملا فى التخلص مما أرهقهم فى أيامٍ أو أعوامٍ سابقة، كل ذلك قبل أن تتغيّر مصائرهم ومصائر أصحابهم، بل وربما مصير ساعى البريد الذى لا نعلم ما إن كان سيوصل هذه الرسائل إلى أصحابها فى النهاية أم سيتعثر هو الآخر فى رسالته..

إنها حكايات أصحاب الرسائل، التى كتبوها وضاعت مثلهم فى البحر. لكنّها تستدعى رسائلَ أخرى، تتقاطع مثل مصائر هؤلاء الغرباء. هم المهاجرون، أو المهجّرون، أو المنفيُّون المشرَّدون، يتامى بلدانهم التى كسرتها الأيَّامُ فأحالت حيواتِهم إلى لعبة «بازل».