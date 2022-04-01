النمسا تسجل 25 ألفا و893 إصابة جديدة بكورونا و53 وفاة

سجلت النمسا 25 ألفا و893 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

كما سجلت البلاد 53 حالة وفاة جديدة جراء الوباء، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الجمعة.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 3 ملايين و831 ألفا و48 إصابة، والوفيات إلى 15 ألفا و865.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أيضا أنه تم إعطاء 18 مليونا و152 ألفا و356 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في النمسا حتى الآن. وتلقى 6 ملايين و593 ألفا و768 من السكان تطعيما كاملا ضد الوباء حتى الآن، بواقع 28ر74%.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.