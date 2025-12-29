كوريا الجنوبية: اتهام السيدة الأولى السابقة ببيع المناصب العامة

اتهم فريق المستشار الخاص الكوري الجنوبي، مين جونج-كي، اليوم الاثنين، السيدة الأولى السابقة كيم كيون-هي بالتدخل غير القانوني في شؤون الدولة "من وراء الكواليس".

ووجه الفريق الاتهام لكيم، زوجة الرئيس السابق المخلوع يون سيوك-يول، في مؤتمر صحفي، بعد يوم من انتهاء التحقيق الذي استمر 180 يوما في مزاعم الفساد الموجهة إليها رسميا، بحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وقال مساعد المستشار الخاص كيم هيونج-جون: "أكد تحقيق المستشار الخاص أن زوجة الرئيس انخرطت في بيع المناصب العامة في العصر الحديث، وهو أمر كان من المتوقع أن يُذكر في كتب التاريخ فقط، وتدخلت بشكل غير قانوني في شؤون الدولة من وراء الكواليس، بعيدا عن أنظار العامة".

وفي الأسبوع الماضي، وجه الفريق اتهامات إضافية لكيم تشمل قبول هدايا فاخرة من رجال أعمال وغيرهم مقابل مناصب حكومية وترشيحات سياسية.

وتتهم كيم بتلقي هدايا بقيمة إجمالية قدرها 370 مليون وون (258 ألف دولار أمريكي).

واتهمت مساعدة المستشار الخاص أوه جيونج-هي كيم بتولي دور قيادي منذ دخول يون إلى السياسة، قائلة إن الزوجين تصرفا معا كـ "اتحاد سياسي" بعد انتخاب يون.



