إيران: احتجاجات بسبب هبوط قيمة العملة إلى مستوى قياسي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نظم تجار وأصحاب محلات إيرانيون احتجاجات لليوم الثاني على التوالي اليوم الاثنين بسبب هبوط قيمة العملة الوطنية إلى مستوى قياسي جديد مقابل الدولار الأمريكي.

وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي مشاركة المئات في تجمعات في شارع سعدي بوسط طهران، وكذلك في حي شوش قرب بازار طهران الكبير، الذي لعب دورا حاسما في الثورة الإسلامية عام 1979 التي أطاحت بالنظام الملكي وأوصلت الإسلاميين إلى السلطة.

وقال شهود لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) إن تجارا أغلقوا محلاتهم ودعوا آخرين للقيام بالمثل.

وذكرت وكالة أنباء العمال الإيرانية (إيلنا) شبه الرسمية أن العديد من الشركات والتجار توقفوا عن العمل، رغم أن بعضهم أبقى محلاته مفتوحة.

ولم ترد تقارير عن قيام الشرطة بمداهمات، رغم تشديد الإجراءات الأمنية خلال الاحتجاجات، بحسب شهود عيان.