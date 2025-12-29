الكرملين: موسكو تتفق مع تقييم ترامب بأن السلام في أوكرانيا أصبح أقرب بكثير

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، أن موسكو تتفق مع تقييم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الأطراف أصبحت أقرب إلى حل النزاع في أوكرانيا وأن المفاوضات وصلت إلى مراحلها النهائية.

وقال بيسكوف، للصحفيين، ردا على سؤال حول إمكانية إجراء مكالمة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني، زيلينسكي، "لا يوجد أي حديث عن إجراء مثل هذه المكالمة في الوقت الراهن"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف بيسكوف أن مكالمة هاتفية جديدة ستجرى قريبا بين بوتين وترامب.

وقال بيسكوف إنه على مواطني الاتحاد الأوروبي تقبل القادة الذين انتخبوهم حتى موعد الانتخابات.

وأضاف بيسكوف، ردا على أسئلة الصحفيين حول موقف الكرملين من فكرة إنشاء منطقة اقتصادية حرة في دونباس، الخاضعة حاليًا لسيطرة القوات الأوكرانية، ومن مقترح الإدارة المشتركة لمحطة زابوريجيا النووية، "نعتقد أن التعليق على نقاط نقاش محددة غير مناسب في هذا الوقت. التعليقات العامة غير مناسبة".

وقال بيسكوف إن على كييف سحب قواتها المسلحة من حدود دونباس الإدارية لوقف القتال.

وأشار بيسكوف إلى أن موضوع هدنة عيد الميلاد لم يُناقش خلال المكالمة الهاتفية بين بوتين وترامب.