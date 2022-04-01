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وزيرة الخارجية البريطانية تتفق مع نظيرها الأمريكي على مواصلة الضغط على روسيا

أ ش أ
نشر في: الجمعة 1 أبريل 2022 - 11:29 م | آخر تحديث: الجمعة 1 أبريل 2022 - 11:29 م

قالت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، إنها بحثت مع نظيرها الأمريكي أنتوني بلينكن، الوضع في أوكرانيا اليوم الجمعة، واتفقا على مواصلة الضغط على روسيا.

وقالت تروس، في تغريدة على موقع "تويتر"، حسبما نقلت قناة سكاي نيوز الإخبارية، إنها اتفقت مع بلينكن على أن "الضغط على روسيا يجب أن يستمر وسنعمل على إزالة الاعتماد على الطاقة الروسية"، وشددت تروس على أنه "سنواصل مع حلفائنا دعم أوكرانيا".

ومن جانبه، نشر بلينكن، في تغريدة قائلا إنه تحدث مع تروس اليوم "لمواصلة تنسيقنا الوثيق بشأن كبح حرب بوتين على أوكرانيا"، مضيفاً أن "الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وبقية أوروبا لا يزالون موحدين بشأن دعمنا لأوكرانيا وشعبها".


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