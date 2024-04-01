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بثت وسائل إعلام لقطات مصورة، لانفجار هزّ أحد المقاهي في العاصمة الروسية موسكو.

وأفاد متحدث باسم الأمن الداخلي في مدينة فورونيج الواقعة على بعد 500 كيلومتر جنوب شرقي العاصمة الروسية موسكو، بوقوع انفجار صباح اليوم الاثنين في أحد مقاهي المدينة.

وقال المصدر: «تلقى قسم الشرطة رقم 6 بلاغا بتحطم نوافذ الواجهات في أحد المقاهي في شارع لينين، وأعقب ذلك انفجار داخل المبنى»، وفق وكالة نوفوستي الروسية.

وأضاف المصدر أن أفراد الأمن يعملون حاليا على معرفة ملابسات الحادث.

بعد أيام من الهجوم على قاعة للحفلات الموسيقية قرب م#وسكو.. انفجار يهز مقهى في مدينة #فارونيش الروسية#سوشال_سكاي #روسيا pic.twitter.com/RpVzrMYVb9 — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) April 1, 2024

وكان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي قد أعلن يوم اليوم الجمعة، إحباط ما سماه هجومًا إرهابيًا في مكان مزدحم بالناس بإقليم ستافروبول، خطط لتنفيذه ثلاثة مواطنين من إحدى دول آسيا الوسطى.

وتأتي هذه الأحداث في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي استهدف قاعة موسيقية في ضواحي العاصمة موسكو، وخلف نحو 140 قتيلا، وتبناه تنظيم داعش.