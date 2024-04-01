الأزهر وحياة كريمة ينظمان إفطارًا جماعيًا داخل نادي مطرانية سمالوط

شارك الدكتور محمد محمود أبو زيد نائب محافظ المنيا، والعميد أحمد إسماعيل المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة لمحافظة المنيا، والدكتور أحمد العمدة منسق عام مؤسسة حياة كريمة، في قافلة السعادة التي نظمتها حياة كريمة والمقامة في سمالوط بكنيسة العهد الجديد والتي تضمنت حفل إفطار جماعي، بمشاركة حياة كريمة والأزهر الشريف والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وبالتعاون مع مطرانية سمالوط.

كما حضر الدكتور سعيد محمد رئيس مركز سمالوط، والقس داوود ناشد وكيل المطرانية، والنائب مجدي ملك عضو مجلس النواب والنائب محمد صلاح البدري عضو مجلس الشيوخ، ورحاب توفيق مدير عام فرع ثقافة المنيا، والدكتورة إيمان علي مساعد المنسق العام، ومينا مجدي ومريم ملاك، وأسماء عبد القادر منسقي الميداني، وحلمي فاروق، وعويس قاسم نواب رئيس المركز، ومحمد علي عبد المنعم أمين شباب الحزب الناصري بالمنيا، ورؤساء القرى ومساعدي رئيس المركز.

وتوجه نائب محافظ المنيا، نيابة عن المحافظ، بالشكر لكل المتطوعين العاملين في المبادرة، معربًا عن سعادته لحضور هذه الفعالية، خاصة وأنها تجسد قيمة من أسمى القيم الإنسانية النبيلة وهي العمل التطوعي بدون انتظار مقابل، لا سيما في مبادرة مثل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها ويرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تعد الأضخم من نوعها في مجال تحسين الخدمات والمرافق للأهالي في القرى والريف المصري، ودعا المتطوعين لمزيد من العمل والاجتهاد مع المحافظة في كل الملفات وعلى رأسها الرقابة على الأسعار، ورصد التحديات المختلفة التي تواجه المواطنين.

وفي كلمته نيابة عن المؤسسة تحدث منسق عام مؤسسة حياة كريمة بالمنيا أحمد العمدة، عن دور المتطوعين في إنجاح المبادرة وعن الأدوار المختلفة للمؤسسة بالمحافظة، موجهًا الشكر للمحافظ ونائبه على دعمهم للمؤسسة في كل الفعاليات والمواقف، وكذا رؤساء المدن وممثلي الجهات التنفيذية للمبادرة على التعاون اللامحدود.

وقدم الدكتور أحمد العمدة منسق المحافظة، الشكر والتقدير للجهات الشريكة في تنظيم هذه القافلة، مشيدًا بشباب صندوق مكافحة الإدمان ونجدة الطفل، والأزهر والكنيسة.

بدورها قالت الدكتورة إيمان علي مساعد منسق حياة كريمة، إن قافلة السعادة وهي عبارة عن سيارة جامبو نقل متنقلة جابت شوارع المدينة، لتقديم توعية بشكل ترفيهي تعليمي، فقد تم توزيع بعض الهدايا البسيطة بعد عمل مسابقات بالتعاون مع الجهات الشريكة.

وأضافت منسق مساعد حياة كريمة والمشرف على مركز سمالوط، أنه في تمام الخامسة وحتى السادسة إلا ربع استقرت القافلة وتم عمل توعية دينية، وذلك أثناء إعداد متطوعين مؤسسة حياة كريمة لمائدة الإفطار، ثم تلا الإفطار كلمات من الحضور.

فيما عرض قصر ثقافة المنيا، مسرح عرائس عن الأمانة، بحضور رحاب توفيق مدير عام فرع ثقافة المنيا، محمد سمير الكردي ممثل ومحمد حسن مخرج، وخالد عبد العزيز مسئول إعلام فرع ثقافة المنيا، وبحضور العشرات من المواطنين، فضلًا عن تنظيم ورشة للرسم والتلوين للأطفال المشاركة بالحضور، وتم عرض فرقة الفنون الشعبية والإنشاد الديني.