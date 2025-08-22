الإمارات تدين بشدة استهداف قافلة إنسانية لبرنامج الأغذية العالمي في السودان

أعربت الإمارات عن إدانتها الشديدة للهجوم الذي استهدف قافلة إنسانية بالقرب من مدينة مليط في شمال دارفور بالسودان، و"الذي يُعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني"، مؤكدة أهمية حماية أمن وسلامة المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والإغاثي.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان اليوم الجمعة على ضرورة التزام الأطراف المتحاربة في السودان بما ورد في إعلان جدة، لضمان حماية المدنيين وتأمين ممرات المساعدات الإنسانية والإغاثية، مشددة على ضرورة إعطاء الأولوية لمصلحة الشعب السوداني وحمايته من تداعيات الحرب.

وجددت الإمارات موقفها الثابت الداعي إلى وقف إطلاق النار فورا، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية العاجلة دون عوائق، والعمل على دعم المساعي الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الحرب الداخلية وتحقيق تطلعات الشعب السوداني نحو السلام والاستقرار.