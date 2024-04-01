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السعودية: توقيف 146 متورطا بالفساد

الرياض - د ب أ
نشر في: الإثنين 1 أبريل 2024 - 3:47 م | آخر تحديث: الإثنين 1 أبريل 2024 - 3:47 م

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية (نزاهة)، اليوم الإثنين، إيقاف 146 متهماً من سبع وزارات بينها الداخلية، والدفاع، والحرس الوطني، العدل، و"الزكاة والضريبة" أدينوا باستغلال النفوذ وغسل الأموال .

وقالت الهيئة، في بيان صحفي اليوم ، إنها باشرت عددا من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر الماضي وذلك من خلال تنفيذ 1657 جولة رقابية.

وكشفت الهيئة عن أنه تم التحقيق مع 239 شخصاً، وإيقاف 146 متهماً، منهم من أطلق سراحه بالكفالة (الضامنة).

وأكدت أن جرائم الفساد التي تورط بها المتهمون تمثلت في "الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، والتزوير، وغسل الأموال".

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