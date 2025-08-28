إدارة ترامب تعتزم تقييد مدة إقامة حاملي التأشيرات الأمريكية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

• وفقا لمسودة اللائحة الجديدة، يمكن للطلاب والمشاركين ببرامج التبادل الثقافي من البقاء في الولايات المتحدة لمدة أقصاها 4 سنوات..

تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقييد مدة إقامة بعض حاملي التأشيرات لا سيما الطلاب الأجانب، واقترحت مؤخرا بهذا الخصوص مسودة لائحة جديدة، وفق بيان أصدرته وزارة الأمن الداخلي الأربعاء.

ووفقا للمسودة، سيتمكن الطلاب الأجانب والمشاركون في برامج التبادل الثقافي المسموح لهم بالعمل في الولايات المتحدة من البقاء في البلاد لمدة أقصاها 4 سنوات، وستقتصر مدة تأشيرة الصحفيين الأجانب على 240 يوما.

وجاء في البيان: "سمحت الإدارات السابقة للطلاب الأجانب وحاملي التأشيرات الأخرى بالبقاء في الولايات المتحدة إلى أجل غير مسمى تقريبا".

وذكر أن هذا الوضع "يشكل مخاطر أمنية ويضر بالمواطنين الأمريكيين"، مضيفا أن اللائحة الجديدة "ستضع حدا للانتهاكات وتخفف العبء عن الحكومة الفيدرالية".

يذكر أن مسودة اللائحة اقترحت أول مرة عام 2020 خلال ولاية ترامب الأولى (2017 - 2021)، لكن إدارة الرئيس السابق جو بايدن سحبتها عام 2021.