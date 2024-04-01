دخل ثلاثة أسرى فلسطينيين من مخيم جنين وبلدة السيلة الحارثية وقرية الطيبة في محافظة جنين اليوم الاثنين، أعواما جديدة في سجون الاحتلال الإسرائيلي.



وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية، إن الأسير علاء الدين توفيق محمد فرحات من مخيم جنين دخل عامه الـ23 وهو محكوم بالسجن مدى الحياة.



ودخل الأسير عامر محمد عبد النبي من الطيبة عامه الـ22 وهو محكوم بالسجن 26 عاما، والأسير عصام محمد سليم زيود من بلدة السيلة الحارثية دخل عامه الـ19 وهو محكوم بالسجن 25 عاما، علما أن شقيقه مؤيد معتقل منذ عام 2002 ومحكوم 25 عاما.



في شأن آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الاثنين 22 فلسطينيا على الأقل من الضّفة، بينهم أربعة نساء اثنتان منهم كرهائن، بالإضافة إلى أسرى سابقين.



وقال بيان مشترك لهيئة شئون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، إن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة القدس والتي تشهد تصاعداً في حالات الاعتقال خلال شهر رمضان المبارك.



وتوزعت بقية الاعتقالات على محافظات، رام الله، جنين، الخليل، بيت لحم، وطولكرم رافقها عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.



وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر، إلى نحو (7920)، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.



يُشار إلى أنّ الاحتلال يواصل تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحقّ معتقلي غزة بعد مرور 178 يومًا على العدوان والإبادة الجماعية، حيث يرفض الاحتلال تزويد المؤسسات الحقوقية بما فيها الدّولية والفلسطينية المختصة أي معطى بشأن مصيرهم وأماكن احتجازهم حتّى اليوم، بما فيهم الشهداء من معتقلي غزة.



يذكر أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقًا



